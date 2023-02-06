Felaketten saatler sonra enkazdan çıkartılan küçük kızın ilk isteği yürek yaktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük bir yıkımın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kalan bir çocuğun sağ olarak çıkarılma anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Küçük çocuğun ekiplere ilk olarak "Eve gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta, öğle saatlerinde ise 7.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, onlarca insan da yaşamını yitirdi.

"EVE GİTMEK İSTİYORUM"

Ekipler artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede kurtarma çalışmalarına devam ederken, enkaz altında kalan küçük bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuk, ekiplere "Eve gitmek istiyorum" dedi. Küçük kızla birlikte kardeşinin ve anne babasının da sağ olarak enkazdan çıkarıldığı öğrenildi.

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