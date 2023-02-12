Enkaz altında can veren kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! O babanın sözleri kahretti

Kahramanmaraş'ta bir babanın, depremde hayatını kaybeden enkaz altındaki kızının elini dondurucu soğuğa rağmen bırakmaması yürek yakmıştı. Tüm dünyayı yasa boğan bu fotoğrafın ardından konuşan baba Mesut Hançer, "Bu acı tarif edilemez. Hiçbir yerde tarif edilemez. Anne gider kolun kırılır, baba gider kolun kırılır, kardeş yıkılır ama evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş. O kendi ellerimle toprağa koymak daha acıymış evlat acısı." dedi.

Türkiye, pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

KIZININ YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısı da objektiflere yansıdı. Baba Mesut Hançer, depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini soğuk havaya rağmen bir saniye bile bırakmadı. Acılı baba, depremin ilk gününden itibaren kızını elini bırakmadan bina enkazının yanında bekliyor.

"KENDİ ELLERİMLE TOPRAĞA KOYMAK DAHA ACIYMIŞ"

Hafızalara kazınan karenin ardından Kahramanmaraşlı baba Mesut Hançer, yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı. Ziyaretine gittiği babaannesinin evinde hayatını kaybeden Irmak'ın ardından paramparça olan Hançer, "Bu acı tarif edilemez. Hiçbir yerde tarif edilemez. Anne gider kolun kırılır, baba gider kolun kırılır, kardeş yıkılır ama evlat gittiği zaman ciğer, kalp, can hepsi gidiyormuş. Kendi ellerimle toprağa koymak daha acıymış, evlat acısı" dedi.

"HİÇ CAN ÇEKİŞMEMİŞ"

Acılı baba sözlerine şöyle devam etti: "Cenabı Allah'ın bir meleğiymiş ki, hiç can çekişmemiş yani hiç. Dünyaya nasıl gönderdiyse o şekilde aldı yani. O koca beton yığını olduğu halde kızım dünyaya geliş şeklindeydi. Tarif edilemeyecek bir acı, o el elini tutmak."