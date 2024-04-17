Üye Girişi
Haberler

ENKA Sanat, 23 Nisan'da iki özel dijital içerik sunacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENKA Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ENKA Sahne Gala Konseri ve Sihirli Karpuz Müzikali adlı özel dijital içerikleri izleyicilerle buluşturacak.

ENKA Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, iki özel dijital içerik sunacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, ENKA Sahne Gala Konseri 22 Nisan'da, Sihirli Karpuz Müzikali ise 23 Nisan'da ENKA Sanat'ın YouTube hesabından izlenebilecek.

Sanat yönetmenliğini Cihat Aşkın'ın üstlendiği, klasik müzik alanında yetenekli gençleri bir araya getiren ENKA Sahne Gala Konseri'nde Eren Düzenli, Belit Çiftçi, Melis Güney, Zeki Bıkcan, Nehir Kıran ve İlyun Bürkev sahne alıyor.

Konserde, viyola, keman, trompet ve çello performanslarına piyanist Çağdaş Özkan, korrepetitör olarak eşlik edecek.

İngiliz orkestra şefi Howard Griffiths'in kaleme aldığı ve yönettiği Sihirli Karpuz Müzikali'nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'yla, usta müzisyenler Burhan Öçal, Murat Çakmaz, Savaş Özkök ve Xu Fengxia bir araya gelecek.

Sihirli bir karpuza yardım etmek isteyen Sven'in bir uçan halı ile önce İstanbul'a, oradan da İpek Yolu'na uzanan yolculuğunun hikayesini Eylem Yıldız seslendiriyor.

Müzikal, çocukları İpek Yolu'nun müziğine ve kültürüne dair büyülü ve ilham dolu bir yolculuğa çıkartırken, onlara darbuka, kanun, ney ve zheng gibi enstrümanları da tanıtmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Çocuk Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.City R.Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Manchester City Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 17 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (M.CİTY-REAL MADRİD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Nisan EXXEN spor canlı izle! TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları? Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi? 19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar! Chicago Bulls Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Chicago Bulls Atlanta Ha
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title