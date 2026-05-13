Nijerya'da engelli girişimci, ürettiği motosikletle hem geçimini sağlıyor hem de iş imkanı sunuyor

Nijerya'lı Kamil Salisu Ahmad, çocuk yaşta geçirdiği hastalık sonucu yürüme yetisini kaybetmesine rağmen geliştirip ürettiği üç tekerlekli motosikletlerle hem geçimini sağlıyor hem de kendisi gibi engellilere iş imkanı sunuyor.

Kano eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki girişimci Ahmad, AA muhabirine, 11 yaşında nedeni bilinmeyen bir hastalığa yakalandıktan sonra hayatının kökten değiştiğini anlattı.

Ahmad, uzun süre evine kapanmak zorunda kaldığını belirterek, "Dışarı çıkmak bile benim için imkansızdı. Bazen aylarca odadan avluya çıkamıyordum. Bana yardım edecek kimsem yoktu." dedi.

Yaşadığı fiziksel zorlukların eğitim hayatını da yarıda bırakmasına neden olduğunu belirten Ahmad, buna rağmen hayata tutunma kararlılığından vazgeçmediğini aktardı.

Ahmad, 17 yaşına geldiğinde hayatını değiştirecek bir karar aldığını ifade ederek, yerel bir motosiklet tamirhanesinde çırak olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrendiğini belirten Ahmad, edindiği bilgiyi kendi yaşam deneyimiyle birleştirip farklı bir hedef belirlediğini kaydetti.

Kendi imkanlarıyla atölye kurduğunu, geliştirdiği 3 tekerlekli motosikletin üretimini yapmaya başladığını anlatan Ahmad, "Bu işe sadece kendim için değil, benim gibi yürüme engelliler için başladım." dedi.

Ahmad, üç tekerlekli motosikletin özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığını, pratik kullanımıyla öne çıkan bu araçların kumlu ve zorlu arazi şartlarında da rahatlıkla kullanılabildiğini söyledi.

Tasarımı kendisine ait motosikletin üretimde bazı parçalarını yerel olarak temin ettiğini, bulunamayanları ise yurt dışından getirttiğini kaydeden Ahmad, bir motosikletin üretiminin yaklaşık 4-5 hafta sürdüğünü, bugüne kadar yaklaşık 20 motosiklet üretip sattığını anlattı.

"Asıl başarım başkalarına umut olmak"

Ahmad, şu ana kadar 5 kişiye motosiklet üretimini öğrettiğini belirterek, bunun kendisi için en büyük başarı olduğunu dile getirdi.

"Engelli olmak bir şeyler yapmaya engel değil. Ben bunu göstermek istedim." diyen Ahmad, "Bugün yaptığım işi, aslında engelli olmayan bazı kişiler bile yapamazdı." ifadelerini kullandı.

Geleceğe dair en büyük hedefinin atölyesini büyütmek olduğunu vurgulayan Ahmad, daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak istediğini söyledi.

Özellikle kendisi gibi dezavantajlı bireylerin meslek edinmesini önemsediğini belirten Ahmad, destek çağrısında bulundu.

Ahmad, "Daha fazla insan gelsin, burada bir meslek öğrensin ve kendi hayatını kurabilsin istiyorum. Ama şu ana kadar ne yazık ki yeterli destek göremedik." dedi.