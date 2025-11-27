Haberler

Engelliler İçin Özelleştirilmiş Film Gösterimi Düzenlendi

Güncelleme:
10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali kapsamında, işitme ve görme engelliler için özel gösterim yapıldı. Erişilebilir gösterim etkinliğinde, çeşitli belgeseller ve kurmaca filmler sesli betimleme ve işaret dili ile sunuldu.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" kapsamında işitme ve görme engelliler için özel film gösterimi yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilen "Erişilebilir Gösterim" etkinliğinde, sesli betimlemeli ve işaret dili ile hazırlanan Hasan Ete'nin "İyi Ölüm" belgeseli, Ferhat Özmen'in "Eksi Bir" adlı kurmaca filmi ve Abdullah Harun İlhan'ın "Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair" adlı belgeseli gösterildi.

Birçok dernek ve federasyon üyesinin katıldığı film gösterimlerinin ardından "Eksi Bir" filminin yönetmeni Ferhat Özmen, "Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair" belgeselinin yapımcısı Aslıhan Eker Çakmak bir söyleşi gerçekleştirdi.

10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, 30 Kasım Pazar günü Atlas 1948 Sineması'nda ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
