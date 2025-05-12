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Engelliler için Asker Eğlencesi Düzenlendi

Engelliler için Asker Eğlencesi Düzenlendi
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, engellilerin asker olmanın heyecanını yaşaması için düzenlenen etkinlikte şiirler okundu ve asker kıyafetleri giyildi. İncirliova Belediye Başkanı, engellilerin mutluluğu için çaba gösterdiklerini belirtti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde asker olmanın heyecan ve gururunu yaşamak isteyen engelliler için asker eğlencesi düzenlendi.

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği ve İncirliova Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, engelliler şiir okudu, işaret diliyle şarkı söyledi.

Farklı engel türlerinden 7 engellinin askerlik heyecanı yaşadığı programa bazı engelliler asker kıyafeti giyerek katıldı.

Zeybek gösterisinin ardından üzerinde "En büyük asker bizim asker" yazılı pasta kesildi, engellilerin ellerine kına yakıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engellilerin mutlu olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ayşe Okulsev de engellilerin yaşamını görmemek, duymamak, yürüyememek değil ötekileştirilme, ayrımcılık ve dışlanma gibi sosyal engellerin zorlaştırdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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