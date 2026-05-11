Nazilli'de Engelliler Haftası yürüyüşü düzenlendi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşü, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi. Katılımcılar, NABED Gönüllüler Bandosu eşliğinde çeşitli güzergahlarda yürüyerek engellilere destek oldular.
Nazilli Bedensel Engelliler Derneği (NABED) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş Atatürk Bulvarı'ndan başladı.
Katılımcılar NABED Gönüllüler Bandosu eşliğinde Namık Kemal Caddesi, İstasyon Meydanı ve Uzun Çarşı güzergahında Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Derneğin başkanı Aysun Bademli, etkinlikle toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek destek verenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik