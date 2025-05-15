Engelliler Haftası'nda Destek Ziyaretleri

Engelliler Haftası'nda Destek Ziyaretleri
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Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, engelli bireyleri ve ailelerini ziyaret ederek destek verdi. Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Engelliler Haftası kapsamında özel çocuklarla program düzenledi.

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, ilçedeki engelli ailelerini ziyaret etti.

Ata, gazetecilere, engelli bireyleri ve aile büyüklerini ziyaret ederek onlarla sohbet ettiğini belirtti.

Her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını vurgulayan Ata, "İlçemizde bulunan engelli ve yaşlılarımızı görevli ekip arkadaşlarımızla her zaman ziyaret ediyoruz. Sıkıntıları varsa gidermeye çalışıyoruz, hastaneye belediyemizin araçlarıyla götürüp onların sağlık kontrollerini yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli çocukları olan aileler de Ata ve ekibinin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi'nde özel çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, "Engelleri Birlikte Aşalım, SGM'de Buluşalım" programında özel çocuklar içi anlamlı ve güçlü mesaj verdi.

Etkinlikte, özel öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan konser verildi, halk dansları sahne gösterisini izlendi, öğrencilerle masa tenisi oynandı.

Alemdar, renkli görüntülerin ortaya çıktığı buluşmada, "Şehrin her yerinde, her an yanınızda biz olacağız. Sizin şartlarınızı çok daha iyi noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şunu biliyoruz, azmin ve kararlılığın önünde hiçbir engel duramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenci Bircan Gülşen ise "Hepimiz eşitiz. Engel bazen bir merdiven bazen de bir kelime olabilir ama sevgi ve anlayış varsa engel kalmaz. Bugün engelsiz bir dünya mümkün demek için buradayız. El ele verirsek her şeyi başarabiliriz, engelleri birlikte aşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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