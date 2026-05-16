Çorum'da farklı ülkelerden öğrenciler ile görme engelliler camide buluştu

Çorum'da Engelliler Haftası kapsamında engelli bireyler ile farklı ülkelerden eğitim için Çorum'da bulunan öğrenciler, camide bir araya geldi.

Çorum Belediyesi, Altı Nokta Körler Derneği ve Çorum Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte engelliler için dua edildi.

Abdi Bey Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunurken, "Renklerimiz ve dillerimiz farklı, dualarımız ve aminlerimiz aynı" mesajıyla kardeşlik, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yapıldı.

Etkinlik sonunda cemaate helva ikram edildi.