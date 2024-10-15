Engelli Vatandaşa Yeni Motosiklet Hediye Edildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde rutin denetimler sırasında şartlara uymadığı için motosikleti bağlanan yüzde 76 engelli vatandaşa Kaymakam Şenol Öztürk yeni bir motosiklet hediye etti.

Motorunun alınmasından dolayı yaşayacağı zorlukları sosyal medyada yayınladığı bir video ile paylaşan Mehmet Birer, kaymakamlığa başvurdu.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Birer'e yeni bir elektrikli motosiklet hediye ederek, "Trafik denetimleri sayesinde Karapınar'da kazalar yüzde 25 azaldı. Denetimler sırasında Mehmet kardeşimizin yasal şartları yerine getiremediği için motoru bağlandı. Ancak kendisi, hem sosyal medyada hem de bize bizzat gelerek mağduriyetini dile getirdi. Biz de engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir yaşam sunmakla yükümlüyüz. Mehmet kardeşimizin mağduriyetini gidermek için kendisine yeni bir motosiklet hediye ettik." dedi.

Kaymakam Öztürk, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgularken, engelli vatandaşlara yönelik hassasiyetin artarak süreceğini belirtti.