Engelli sürücüye korsan taksi cezası; aracından inmek istemedi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde korsan taksicilik yaparken yakalanan engelli sürücü, aracından inmemek için uzun süre direndi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde korsan taksicilik yaparken yakalanan engelli sürücü, aracından inmemek için uzun süre direndi. 100 bin lira idari para cezası kesilen sürücü, polis memurlarının uzun uğraşları sonucu ikna edilerek tekerlekli sandalyesine alınıp yakınlarına teslim edildi. Kontrollerde 4 sürücüye 100'er bin TL olmak üzere toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Uygulama üzerinden çağrılan araçlar, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kale Mahallesi Kazım Paşa Caddesi'nde önlem alan ekipler, belirlenen araçları durdurdu. Yapılan kontrollerde araçtaki yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldığını itiraf etti. Denetimler kapsamında 4 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100'er bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulan sürücülerin araçları ise 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekildi.

ÖNCE İMZALADI SONRA İNMEMEK İÇİN DİRENDİ

Denetimler sırasında yakalanan engelli bir sürücü polisin 'araçtan inin' uyarısına olumsuz yanıt verdi. Ekiplerin kestiği cezayı araç koltuğunda oturduğu yerden imzalayan sürücü, aracın çekilmesine engel olmak için inmeyi reddetti. Olay yerindeki polis memurlarının bir süre görüştüğü sürücü, araçtan inmemekte ısrar etti. Diğer polis memurlarının devreye girerek yürüttüğü ikna süreci uzun süre devam etti. Yapılan görüşmelerin ardından araçtan inmeyi kabul eden engelli sürücüye polis memurları yardımcı oldu. Aracın bagajından alınan tekerlekli sandalyesine polisler tarafından dikkatle alınan sürücü, olay yerine gelen yakınlarına teslim edildi. Korsan taşımacılıkta kullanılan araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
