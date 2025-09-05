Haberler

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Yaz Kursları Sona Erdi

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Yaz Kursları Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Valiliği himayesinde düzenlenen Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Yaz Kursları, 141 öğrencinin katılımıyla sona erdi. Vali Masatlı, merkezin dezavantajlı gruplar için önemini vurguladı ve destek çağrısında bulundu.

Hatay Valiliği himayesi, Fiziksel Engelliler Vakfı öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Yaz Kursları sona erdi.

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde 2 ay süren aşçılık, kuaförlük, el sanatları, görsel sanatlar, müzik, zeka oyunları ve drama kurslarına 141 öğrenci katıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen yaz kursları kapanış programında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok derin maddi ve manevi yaralar oluştuğunu söyledi.

Devlet, millet el ele vererek, şehrin yeniden ayağa kalkması için seferberlik ruhuyla çalıştıklarını belirten Masatlı, diğer taraftan dezavantajlı sosyal grupların iyi olma hallerine destek olmak için çalışma içine girdiklerini kaydetti.

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin kent için önemli olduğunu ifade eden Masatlı, "Bu merkezimiz gerçekten Türkiye'de benzeri olan bir merkezimiz değil. Belki burada uzuv kaybı yaşamış olan vatandaşlarımız Adana'ya, Gaziantep'e veya İstanbul'a gidiyorlardı ama bu ölçekte buraya gelen her insanımızın hemen hemen her ihtiyacını karşılayacak bir merkez Türkiye'de yok. Biz şuna inanıyoruz bizim insanımız her şeyin en iyisine layık." diye konuştu.

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin Hatay'da kurulmasında desteği olan Vali Masatlı'ya teşekkür etti.

Tatar, merkezin dünyada az örneği olduğunu belirterek, kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler müzik dinletisi, dans ve drama gösterisi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Gürsel Tekin'e bir günde ikinci şok: Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekildi

CHP kaynayan kazan! Gürsel Tekin'e bir gün içinde ikinci şok
MHP'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrı: Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını dinleyebilir

MHP'den çok konuşulacak 'Öcalan' çağrısı: Kurtulmuş 3-4 kişi seçsin
8 kent için sağanak yağış uyarısı

Aşırı sıcaklara elveda! İşte sağanak yağışın vuracağı 8 kent
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı

Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu

Bütün ülkenin konuştuğu hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.