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Engelli Park Alanlarına Park Eden Araçlar Çekildi, Ceza Kesildi

Engelli Park Alanlarına Park Eden Araçlar Çekildi, Ceza Kesildi
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Adana'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilere tahsis edilen park alanlarına park eden araçlar, trafik ekipleri tarafından çekildi ve sürücülerine ceza uygulandı.

Adana'da engelliler için ayrılan alanlara park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı, sürücülerine ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, kent genelindeki çalışmada engelliler için ayrılan park alanlarına bırakılan araçların çekiciyle kaldırılmasını sağladı.

Araçların sürücülerine para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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