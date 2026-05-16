Bursa'da müdür yardımcısı sırtladığı engelli öğrenciyi merdivenlerden indirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda asansörün arızalanması nedeniyle bulunduğu katta beklemek zorunda kalan bedensel engelli öğrenci, müdür yardımcısı tarafından sırtlanarak merdivenlerden indirildi.

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulunda öğrenim gören ve tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli bir öğrenci, okulun asansörünün arızalanması nedeniyle merdivenlerden inemedi.

Durumu bildirildiği müdür yardımcısı Abdullah Akgüneş, öğrencinin bulunduğu kata geldi.

Akgüneş, bir süre sohbet ettiği bedensel engelli öğrenciyi tekerlekli sandalyenin üzerinden sırtına alarak, güvenli şekilde merdivenlerden indirdi. Öğrencinin arkadaşları da tekerlekli sandalyenin indirilmesine yardımcı oldu.

Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.