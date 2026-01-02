Muşambayla çevrili alanda yaşam mücadelesi veren engelli, hastaneye yatırıldı

ANTALYA'da muşambayla çevrili alanda yaşam mücadelesi veren yüzde 94 engelli Muhittin Cengiz (51), DHA'nın haberi sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün devreye girmesi ile hastaneye yatırıldı. Cengiz, tedavisinin ardından bir engelli bakım merkezine yerleştirilecek.

Antalya'da 12 yıl önce çalıştığı seranın çatısından düştükten sonra beyin kanaması geçiren, sol tarafı tamamen felç kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Muhittin Cengiz, Bağ-Kur borcu nedeniyle emekli olamadı. Felç olduktan sonra eşi tarafından da terk edilen Cengiz, yaklaşık 1 yıldır Güzeloluk Mahallesi 1822 Sokak'ta muşambayla çevrili, altyapısı ve hijyen koşulları bulunmayan alanda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. DHA'nın yüzde 94 engelli Cengiz'in durumunu gündeme getirmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Cengiz, sağlık durumunun değerlendirilmesi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı. Hastanede 3 gün sürecek tedavi ve kontrollerin ardından Muhittin Cengiz, durumuna uygun bir engelli bakım merkezine yerleştirilecek.