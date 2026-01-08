Haberler

EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başladı

Güncelleme:
ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarını açıkladı ve kura ile kamu kurumlarına yerleştirme tercihlerini almaya başladı. Adaylar tercihlerini 19 Ocak'a kadar yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başladı.

Ösym'nin internet sitesinde, "2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Tercih işlemleri, 19 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
