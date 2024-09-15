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Polise uyuşturucuyla yakalandı! Zihinsel engelli kadının yaşadığı kabusu, ailesi açığa çıkardı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 36 yaşındaki zihinsel engelli bir kadın, bir kişinin cinsel istismarına uğradı. Ailenin fark etmesi üzerine olay ortaya çıkarken, polis ekipleri, şahsı kısa sürede yakaladı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu da bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ZİHİNSEL ENGELLİ KADINA CİNSEL İSTİSMAR

Zihinsel engelli N.Ş'nin (36) ailesi, kızlarının istismara uğradığını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Y.T. olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince yakalanan zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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