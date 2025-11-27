Haberler

Engelli Genç Pilot Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 80 engeli bulunan 31 yaşındaki kanser hastası Server Tolga Doğan'ın pilot olma hayalini gerçekleştirdi. Doğan, Ankara Hava Müzesi'nde düzenlenen özel bir programda pilot kıyafeti giyerek eğitim uçağına bindi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Ankara Hava Müzesi Müdürlüğü'nde yüzde 80 engeli bulunan 31 yaşındaki kanser hastası Server Tolga Doğan'ın pilot olma hayalini gerçekleştirdi.

Doğan, Dünya Engelliler Günü öncesinde gerçekleştirilen özel programda, çocukluktan beri kurduğu pilot olma hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle pilot kıyafetini giydi, bir pilot eşliğinde eğitim uçağına bindi ve Ankara Hava Müzesi'ni gezdi.

Burada açıklamalarda bulunan Doğan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Uçağa bindim, tulum giydim, müzeyi gezdim, biraz heyecanlandım. Heyecanlı, gururlu ve mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Server Tolga Doğan'ın annesi Sevda Özdemir ise oğlu adına çok sevindiğini, evladının küçüklükten süregelen pilot olma hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek, Milli Savunma Bakanlığına ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkür etti.

Özdemir, "Engellilik biliyorsunuz sadece bedenle ya da zihinle değildir. Bunlar aşılabilir, sevgiyle her şey aşılır. Bugün bizim için çok önemli bir gündü. Tolga, sabah çok erken saatlerde uyandı, heyecanlıydı. Savaş uçağına binmek onu çok mutlu etti. Bir anne olarak çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugün bizi misafir eden Ankara Hava Müzesi ve değerli komutanlarımıza da ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Etkinlikte Doğan ve annesine, Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
