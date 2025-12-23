Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan bedensel engelli Özgür Akçı'yla Kızıldeniz'e daldı

Geçirdiği trafik kazası sonucu bir ayağını kaybeden dalış tutkunu Özgür Akçı, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibinin eşliğinde Kızıldeniz'de dalış gerçekleştirdi.

Dalış sırasında Kızıldeniz'in zengin su altı yaşamı da görüntülendi. Ekip, dalış esnasında bölgede sık rastlanan vatozları, anemon balıkları ve mercanları doğal ortamında kayda aldı. Kızıldeniz'in simgelerinden olan vatozların sakin hareketleri, dalışa görsel zenginlik kattı.

Dalışın bir diğer durağı ise 1991 yılında Kızıldeniz'de batan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Salem Express yolcu gemisi batığı oldu. Tarihi ve dramatik geçmişiyle bilinen batık, Ceylan ve ekibi tarafından farklı açılardan görüntülendi.

Ceylan ve ekibinin eşliğinde Kızıldeniz'de dalış gerçekleştiren engelli Özgür Akçı, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bir ayağını kaybettiğini, dalışla tanışmasının hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Dalış serüveninin 15 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirten Akçı, "Çevremdeki arkadaşlarımın yönlendirmesiyle yakınımda bulunan DESSAT dalış kulübüne gittim. Hocalarımın desteğiyle dalmaya başladım. Suyun altındaki huzuru ve özgürlüğü hissettiğim o günden beri dalış benim için vazgeçilmez oldu." dedi.

"Derinlerde kendimi tamamen özgür hissediyorum"

Akçı, engelli bireylerin mutlaka dalışla tanışması gerektiğini, dalışın insanın kendisiyle barışmasına katkı sağladığını ifade etti.

Suyun altının kendisi için bambaşka bir dünya olduğunu dile getiren Akçı, "Türkiye'deki birçok dalış noktasının ardından Tahsin Ceylan hocam eşliğinde Kızıldeniz'de dalış gerçekleştirdik. Suyun altında olduğumda kazadan kaynaklı eksikliklerimin hepsini tamamen unutuyorum. Balıklarla yüzmek, mercanların arasında dolaşmak tarifsiz bir mutluluk veriyor. Burada özgürce derinlere dalmanın heyecanını kelimelerle anlatmak mümkün değil." diye konuştu.

"Mavi sular özgürlüğün adresi"

Tahsin Ceylan ise dalışın engel tanımadığını söyledi.

Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Dilerim ki mavi sular her zaman Özgür'e özgürlük getirsin. Biz de her zaman ve her şartta onun yanında olmaya devam edeceğiz. Suyun altında hiçbir ayrım yok, burada herkes eşit ve özgür." ifadelerini kullandı.

Ceylan, dalıştaki su altı görüntüleme çalışmalarına destek veren su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan ve ScubaBay ekibine teşekkür etti.