Engelli Çocuk Denizli'de Sağ Kabul Edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki engelli çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Gölemezli Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki H.B, dün saat 13.00 sıralarında kayboldu. Ailesinin aramalarından sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen jandarma ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin çocuğu arama çalışmalarına katıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından çocuğun yürüdüğü güzergahları tespit eden ekipler, çocuğu Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi yakınlarında buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk daha sonra jandarma personelinin yardımıyla ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
