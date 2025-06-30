Engelli Çocuğa AK Parti'den Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

Engelli Çocuğa AK Parti'den Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği
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Adana'da tekerlekli sandalyesi çalınan zihinsel ve bedensel engelli Enes Çava'ya, AK Parti İl Başkanlığı tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Sosyal Politikalar Birimi'nin başlattığı çalışma ile Enes'e ulaşan destek, partinin sosyal adalet anlayışını vurguladı.

Adana'da tekerlekli sandalyesi çalınan engelli çocuğa, AK Parti İl Başkanlığınca akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Politikalar Birimi, merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden zihinsel ve bedensel engelli Enes Çava'nın (15) tekerlekli sandalyesinin çalındığına ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında temin edilen akülü tekerlekli sandalye, partililer tarafından Çava'ya ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Filiz Kepme, şu ifadeleri kullandı:

"Çalınan sadece sandalye değil bir çocuğun hayata tutunuşu, annenin çaresizliğe direnişiydi. AK Parti Adana İl Başkanlığı olarak, bu sesi duyduk ve sessiz kalmadık. Sosyal adalet ve insan onurunu merkeze alarak çalışıyoruz. Enes'e ulaşan bu destek, vicdanın ve dayanışmanın sessiz ama güçlü bir sesidir."

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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