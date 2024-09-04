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Engelli bireylere trafik semineri verildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'nde engelli bireylere trafik polisi tarafından seminer düzenlendi. Seminerde, elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanımı, trafik kurallarına uyulması ve yayalara yol verme konuları ele alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde engelli bireylere trafik polisi tarafından seminer verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazaların en aza indirilmesine yönelik Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesinde engelli bireylere yönelik seminer düzenledi.

Trafik polisleri, elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanırken kask takmanın, trafik kurallarına uymada hassasiyet gösterilmesinin ve yayalara yol vermenin önemine dikkati çekti.

Engellilerin kullandıkları iki ve üç tekerlekli motosikletlerin de taşıt olduğu, sürüş esnasında trafik kurallarına uyulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şube Başkanı Recep Köksal, "Engelli bireylere yapılan bilgilendirme son derece faydalı oldu. Bu tür seminerler belli zamanlarda tekrarlanacak." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet trafik samsun Sağlık Güncel Bafra

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