Engelli Bireyler İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Engelli Bireyler İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu
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Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla TBMM'de bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve 3 ay süresince çalışacak.

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin "Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılmalarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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