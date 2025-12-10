Haberler

Engelli, yaya geçidine park edilen araç yüzünden kaldırıma çıkamadı; sürücüye ceza yazıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekerlekli sandalye ile yoldan karşıya geçen engelli bir kişi, yaya geçidine park eden araç yüzünden kaldırıma çıkamadı. Trafik ekipleri araç sürücüsüne ceza kesti.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde tekerlekli sandalye ile yoldan karşıya geçen engelli kişi, yaya geçidine park edilen araç yüzünden kaldırıma çıkamadı. Polis ekipleri, aracın sürücüsüne ceza kesti.

Yalı Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde engelli kişi, tekerlekli sandalyesi ile karşıya geçtikten sonra kaldırıma çıkmak istedi. Yaya geçidinde park halindeki hafif ticari araç nedeniyle kaldırıma çıkamayan engelli kişi zor anlar yaşadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yaya geçidine park eden aracın sürücüsüne, idari para cezası kesildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "8 Aralık 2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki bir marketin önünde bulunan yaya geçidine park ederek, geçişi engelleyen söz konusu görüntülerde yer alan kamyonet tipi araca Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce, karakollara trafik kanununun 61/1-n maddesi gereğince idari para cezası uygulanarak, araç derhal bulunduğu yerden kaldırılmıştır" denildi.

