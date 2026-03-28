Annesinden böbrek nakli yapıldı, eğitimle hayata sarıldı

ANKARA'da, hidrosefali hastalığıyla dünyaya gelen ve 9 yaşında da böbrek yetmezliği gelişen İpek Sevindik'e (30), 5 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldı. Ameliyatın ardından dört elle hayata sarılan Sevindik, resim, keman gibi kurslarla kendini geliştirip, üniversiteye girdi ve kitap yazdı. Ankara'da, engelliler arasındaki güzellik yarışmasında da 2'nci olan Sevindik, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girip, memur olmak istiyor.

Hidrosefali (beyin omurilik sıvısının beyin boşluklarında aşırı birikmesi sonucu oluşan kafa içi basıncın artarak beyin dokusuna zarar verdiği nörolojik durum) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren İpek Sevindik'e, 9 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Uzun süre diyalize giren Sevindik, 25 yaşındayken annesi Elif Sevindik'in böbreğinin nakledilmesiyle hayata tutundu. Ameliyattan sonra hayata dört elle sarılan Sevindik, bir süre halter sporuyla uğraştı. Keman ve resim gibi kurslara da giderek kendini geliştiren Sevindik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girip, Anadolu Üniversitesi Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'ne yerleşti. 2'nci sınıfa devam eden Sevindik, aynı zamanda kendi hayatını kaleme alıp, 'Su Gibi Güçlü' adlı kitabı yazdı. Sevindik, geçen yıl Ankara'da bir dernek tarafından engelliler arasında düzenlenen 'Türkiye'nin Melekleri' adlı güzellik yarışmasında da 2'nci oldu. İpek Sevindik'in şimdiki hedefi, üniversiteyi bitirip Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek, memur olmak.

'NAKİLDEN SONRA YENİDEN DOĞDUM'

İpek Sevindik, hastalığının doğuştan olduğunu söyleyerek, "22 yaşımda hem böbreklerimi kaybettim, hem de beynimdeki basıncın azalması için 1 yaşımda takılan 'şant'ın süresi dolduğu için yeniden ameliyat oldum. O ameliyat sonrası görme yetimi kaybettim. 3 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördüm. Ardından Ankara'da özel bir hastanede annemden yapılan böbrek nakliyle hayata yeniden tutundum. 26 Mart, benim için ikinci hayatımın başladığı gün oldu. O gün adeta yeniden doğdum. Ondan önce belki 3 yıl öncesine kadar sağlık kavramının ne demek olduğunu bilmiyordum. Bedenime değer vermiyordum. Kendime bu kadar saygı göstermiyordum belki ama bir şeylerin kıymetini bilmek için bir şeylerin dersini almam gerekiyormuş. Öncelikle kendime değer vermeyi, kendimi sevebilmeyi öğrendim" dedi.

'BÜYÜK GURUR'

Bir dönem sporla da ilgilendiğini dile getiren Sevindik, sağlık sorunları nedeniyle hayallerine ara vermek zorunda kaldığını belirterek, "Halterle uğraşıyordum. Milli sporcu olup bayrağımı dalgalandırmak istiyordum ama böbreklerimi kaybedince ve nakil sonrası yasaklar nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldım. İçimde ukde kaldı. 2025 yılında 'Türkiye'nin Melekleri' projesi kapsamında düzenlenen engelliler arası güzellik yarışmasını, annem sanal medyadan görmüş. Yarışmaya katılmam için beni annem teşvik etti. Başarabileceğime inanmıyordum, sahneye çıkmaktan korkuyordum ama 'En azından bir anı olur' diyerek katıldım. Sonuçta Türkiye 2'ncisi oldum. Bu benim için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

'Su Gibi Güçlü' adlı kitabının yaklaşık 1,5 yılda ortaya çıktığını söyleyen Sevindik, "Bu kitapta hem kendi hayatımı, hem de engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlattım. Amacım sesimizi duyurmak ve engelli bireylerin de başarabileceğini göstermek. En büyük hayalim ise yazarlıkta ilerlemek ve memur olmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı