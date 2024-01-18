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Engelli Baba ve Oğlu Aynı Üniversiteyi Kazandı

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Erzurum'da yaşayan baba Murat Taştekin, hayalini kurduğu üniversiteyi kazanarak oğlu İbrahim ile aynı bölümde eğitim görüyor. İbrahim'in serebral palsi hastalığına rağmen azmi ve başarısıyla herkese örnek oluyorlar.

Erzurum'da 2 yıl önce çocuklarına örnek olsun diye hayalini kurduğu üniversiteyi kazanan baba Murat Taştekin, kendisinden ilham alan doğuştan konuşma ve yürüme engelli oğlu ile aynı bölümü okuyor.

Erzurum'da yaşayan 3 çocuk babası 47 yaşındaki Murat Taştekin, hayali olan üniversite öğrenciliği için 2022'de sınava girip Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nü kazandı.

Baba Taştekin'in azmi de serebral palsi hastası yüzde 96 engeli bulunan 25 yaşındaki oğlu İbrahim Taştekin'e ilham oldu.

Taştekin, babasından bir yıl sonra sınavlara girerek aynı bölümü kazandı.

Hastalığı sebebiyle vücudu tamamen kasıldığı için hareket etmekte zorlanan Taştekin, babası ile aynı bölümde eğitim görüyor.

Ders aralarında bir araya gelerek vakit geçiren baba Taştekin ile oğlu İbrahim, derslerde devamsızlık yapmamaya özen gösteriyor.

Engelsiz üniversite ödülü alan Atatürk Üniversitesi kampüsünde kendi aracı ile rahatça hareket etme imkanı bulan İbrahim Taştekin, azmi ve başarısıyla hem ailesinin hem de arkadaşlarının neşe kaynağı oluyor.

Baba Murat Taştekin, AA muhabirine, oğlunun okuldaki sürecinin çok zorlu geçtiğini ama azmi sayesinde üstesinden geldiğini söyledi.

Oğlunun her ortamda sevildiğini, hayata nasıl bağlanılması ve mücadele edilmesi gerektiğini oğluna öğrettiğini aktaran Taştekin, kendisinin de yıllar sonra üniversiteli olduğunu belirtti.

"Şimdi birlikte burada okuyoruz, çok da mutluyuz"

Üniversite hayalinin gerçeğe dönüştüğünü anlatan Taştekin, şöyle devam etti:

"Daha önce KYK yurtlarında çalışmıştım. Üniversite öğrencilerini görüyordum. Ben de üniversite okumak istiyordum. O esnada çocuğumuzu büyütüyorduk. Üniversite sınavına girmeye karar verdim. Çocuklarımıza da teşvik olur diye düşündüm. Sınavlara girdim ve kazandım. Yaşımdan dolayı biraz yoruluyorum ama değiyor. Benden sonra daha önce 2 yıllık bir bölüm bitiren oğlum İbrahim de 4 yıllık okumak istedi. O da sınavlara girdi. Aynı bölümü kazandı. Şimdi birlikte burada okuyoruz ve çok da mutluyuz."

Taştekin, fakültedeki hocaların her konuda kendilerine çok destek olduğunu vurgulayarak, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Halkla İlişkiler Tanıtım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Ün de İbrahim'in ve babası Murat Taştekin'in azminin herkese örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Üniversitesi Erzurum Baba Engelliler Eğitim Güncel Haberler

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