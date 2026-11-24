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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde görev yapan 30 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Kemal Can Nalcı, doğuştan gelen parmak eksikliğine bağlı fiziksel engeline ve karşılaştığı zorluklara rağmen öğretmenlik hayaline ulaşarak öğrencilerine azim ve mücadele örneği oluyor.

Çocukluk yıllarında fiziksel farklılığı nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan Nalcı, yaşadığı zorlukları sporla aşmayı başardı.

Yaklaşık 20 yıldır futbol başta olmak üzere farklı spor dallarıyla ilgilenen Nalcı, spor sayesinde öz güven kazandı ve geleceğine ilişkin hedeflerini şekillendirdi.

Profesyonel takımların altyapılarında da futbol oynayan Nalcı'nın en büyük hayallerinden biri beden eğitimi öğretmeni olmaktı.

Ancak eğitim ve mesleğe hazırlanma sürecinde fiziksel durumu nedeniyle çeşitli engellerle karşılaştı.

Bazı sağlık kurullarında beden eğitimi öğretmenliği yapamayacağı yönünde değerlendirmelerle karşılaşan Nalcı, mesleğini yapmasına engel bir durum bulunmadığını savunarak haklarını araştırdı ve mücadelesini sürdürdü.

Babasının desteğiyle hayallerinden vazgeçmeyen Nalcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazanarak öğretmenlik mesleğine adım attı. Mezuniyeti sonrası Muratlı ilçesindeki Şehit Metin Öztürk Ortaokulunda göreve başladı.

Derslerde kendi yaşam öyküsünü öğrencileriyle paylaşan Nalcı, onlara karşılaştıkları zorluklar karşısında pes etmemeleri gerektiğini anlatıyor.

Boş zamanlarında okul kütüphanesinde kitap okuyarak da öğrencilerine örnek olmaya çalışıyor.

Nalcı, AA muhabirine, sporun hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Yaklaşık 20 yıldır aktif spor yaptığını anlatan Nalcı, "Spor aslında beni öz güvenli bir hale getirdi. Futbol oynuyorum. Büyük takımların, profesyonel takımların altyapılarında top oynadım. Spor aslında beni kendime getirdi." dedi.

Engelliliğin hayatın sonu olmadığını vurgulayan Nalcı, insanların doğuştan ya da yaşamlarının herhangi bir döneminde yaşanan kazalar ve farklı nedenlerle engelli olabileceğini ifade etti.

Önemli olanın karşılaşılan durumla mücadele etmek olduğunu dile getiren Nalcı, şöyle konuştu:

"Hayat bir mücadele. Bu konuda öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma da mücadele etmelerini söylüyorum. Bunun hayatın sonu olmadığını, bu durumla yaşanabileceğini ve insanın kendini kanıtlayabileceğini kendi hayatımdan örnek vererek anlatıyorum.

Özgüven eksikliği yaşamasınlar. Önemli olan insanın kendiyle mücadelesi. Kendiyle olan mücadeleni hallettikten sonra geri kalan zaten çorap söküğü gibi ardı ardına geliyor."

Kaynak: AA