Engelleri kalemiyle yıktı; okula gitmeden 3 roman yazdı

RİZE'de doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası Ercan Mehmet Aksüt (36), sağlık sorunları nedeniyle hiç okula gidememesine rağmen 14 yaşında internetten izlediği görüntülerle tek başına harfleri çözdü. İlerleyen yıllarda halk eğitim merkezindeki öğretmeni ve ailesinin desteğiyle de okuma yazmayı öğrenen Aksüt, 5 yılda 3 roman kaleme aldı. Romanları, kitap fuarında okuyucuların ilgi odağı olan Aksüt, "Engelli olmasaydım belki de hiçbir zaman yazar olamazdım. Bu engel benim en büyük motivasyon kaynağım oldu" dedi.

Doğuştan serebral palsi hastalığı ile bedensel engeli nedeniyle konuşma ve yürümede zorluk çeken Ercan Mehmet Aksüt, yaşıtları okul sıralarındayken okuma yazma azminden vazgeçmedi. Aksüt, kendi çabasıyla 14 yaşına geldiğinde kimseden destek almadan televizyonun yanı sıra internetten izlediği derslerle harfleri çözmeyi başardı. Aksüt, ilerleyen yıllarda ailesinin de desteğiyle okuma yazmayı öğrendi. Okuma yazmayı öğrendikten sonra içindeki yazma tutkusunu keşfeden Aksüt, halk eğitim merkezinde aldığı yazarlık eğitimi sonrası 5 yılda 'Umutsuz Ruhlar Mezarlığı', 'Sandıktaki Sır' ve 'Mor Cennet' adlı romanları kaleme aldı. Konuşma ve yürümekte güçlük çeken Aksüt'ün, engelli bireylerin yaşadığı dramların yanında şiddet olaylarını konu aldığı kitaplarında 2'si, Rize Kitap Fuarı'nda okuyucularla buluşurken, bir kitap ise evinde basım aşamasına geldi. Aksüt'ün romanları, okurların beğenisi topladı.

'ENGELİM, YAZARLIK YOLCULUĞUMDAKİ MOTİVASYONUM'

Yazarlık serüvenini anlatan Ercan Mehmet Aksüt, bedensel engelinin kendisi için bir engel değil, bir çıkış noktası olduğunu söyleyerek, "Doğuştan serebral palsi hastasıyım; bu durum hem yürümemde hem de konuşmamda bazı zorluklara yol açıyor. Ancak bedensel engelim, aslında yazarlık yolculuğumdaki en büyük motivasyon kaynağım oldu. Öyle ki, engelli olmasaydım belki de hiçbir zaman yazar olamazdım. Okuma yazmayı öğrendiğim günden beri romanların dünyasındayım. Bir gün 'Ben neden yazmayayım?' diyerek yola çıktım ve 5 yıl önce ilk kitabımı kaleme aldım" dedi.

HEDEFİ POLİSİYE ROMAN YAZMAK

Bugüne kadar 3 kitap yayımladığını ifade eden Aksüt, "Son kitabımda, haberlerde sıkça rastladığımız bakımevlerinde şiddete maruz kalan engelli bireylerin hayat hikayelerini ve yayıncılık dünyasında yaşanan sorunları kurgusal bir dille ele aldım. Yazmayı çok seviyorum ve üretmeye devam edeceğim. En büyük hedefim ise kalemimi polisiye türünde denemek ve nitelikli bir polisiye roman yazmak" diye konuştu.

'ONUN BU GAYRETİNİ GÖRMEKTEN GURUR DUYUYORUM'

Öğretmen Cengiz Azman, Ercan'ın gayretinden gurur duyduğunu söyleyerek "Ercan'la 4 yıldır tanışıyorum. Hikayesini öğrendiğimde gayretine hayran kaldım. Bir eğitimci olarak çok mutlu oldum. Ercan 14 yaşında kendi imkanlarıyla yazmayı öğreniyor. Yazmayı öğrenmekle kalmıyor, aynı zamandan bir kitap yazma hayaliyle yola çıkıyor. Ercan'ın şu anda yayınlamış olan 3 kitabı var. Bir eğitimci olarak Ercan'ın hiç okula gitmeden yazmayı öğrenmesi beni çok mutlu ediyor. Onun bu gayretini görmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı