Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat 2026'da enflasyon aylık yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak kaydedildi.