Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen şubat ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre şubat ayında enflasyon yüzde 2,96, yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak hesaplandı.

Piyasaların merakla beklediği şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisinin seyrine dair kritik öneme sahip verilerle birlikte fiyat artışlarının aylık ve yıllık görünümü netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat 2026'da enflasyon aylık yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak kaydedildi.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Yalancıyı öpsünlermi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIc Minnak:

Rakam açıklandıysa hemen yeni zamlar açıklanır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

