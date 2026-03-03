Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisinin seyrine dair kritik öneme sahip verilerle birlikte fiyat artışlarının aylık ve yıllık görünümü netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat 2026'da enflasyon aylık yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak kaydedildi.