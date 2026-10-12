Haberler

Enez Hasköy'de domuzlara çarpan 2 otomobilde hasar oluştu, kazalarda yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enez Hasköy'de domuzlara çarpan 2 otomobilde hasar oluştu, kazalarda yaralanan olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enez'e bağlı Hasköy'de yola aniden çıkan domuzlara çarpan 2 otomobilde hasar meydana geldi. Sürücülerden biri domuza çarparak durabilirken diğer araç şarampole devrildi, kazalarda yaralanan olmadı.

Enez'de yola çıkan domuzlara çarpan 2 otomobilde hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Hasköy'de yola aniden çıkan domuzları fark edemeyen sürücülerden biri domuza çarparak durabildi, diğer araç şarampole devrildi.

Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Kahve makinesi almak isterken dolandırıldı

Edirne'de kahve makinesi almak isterken dolandırılan kişi polise başvurdu.

Sosyal medyada gördüğü kahve makinesini satın almak isteyen H.A, F.M'ye 6 bin lira gönderdi.

H.A, paranın hesabına gelmediğini iddia ederek ürünü göndermeyen F.M'den şikayetçi oldu.

Motosikletten düşerek yaralandı

Edirne'de motosikletten düşen sürücü hafif yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde motosikletiyle seyreden E.K, direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.

Hafif şekilde yaralanan sürücünün tedavisi sağlık ekiplerince götürüldüğü hastanede yapıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu

Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Herkes şok oldu
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon krizinde yol haritasını anlattı! 131 fon karantinada

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar! Bunu yapanlara ödeme yok
Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda

Ukrayna İHA'sı İstanbul taksicilerini vurdu
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler

Seyir halindeki otobüste yürekleri ağza getiren görüntü
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor