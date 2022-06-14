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Enez'de denize giren genç boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Ali Can Zeray - Güncel
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Enez'de denize giren genç boğuldu

EDİRNE'nin Enez ilçesinde denize giren ve dalgalara kapılan 5 kişilik gruptan 4 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, suda kaybolan Necdet Demir'in (16) ise bir süre sonra cansız bedenine ulaşıldı.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde denize giren ve dalgalara kapılan 5 kişilik gruptan 4 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, suda kaybolan Necdet Demir'in (16) ise bir süre sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Edirne'nin Enez ilçesinin Trapez mevkisinde, yaşları 16 ile 19 arasında değişen 5 kişilik arkadaş grubu, akşam saatlerinde denize girdi. Olumsuz hava koşulları ve dalgalı denizde yüzen grup dalgalara kapılınca, sahilde bulunanlar hemen suya girip kurtarma çalışması başlattı. Gruptan 4 kişi kurtarılarak sahile çıkarılırken Necdet Demir ise dalgalar arasında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Belediye Başkanı Özkan Günenç'in de takip ettiği arama- kurtarma çalışmalarında dalgıçlar, Necdet Demir'in cansız bedenine ulaştı. Demir'in hayatını kaybettiğini öğrenin yakınları ise sahilde büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Güncel

Necdet Demir Edirne Güncel Haberler

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