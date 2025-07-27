Enez'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Enez'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
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Enez ilçesindeki çöplükte bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı.

Enez ilçesinde çöplükte çıkan yangın söndürüldü.

İlçe çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Enez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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