Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 'Temas Gerilimi Tespit Teknolojisi'ni saha uygulamasına aldı

ENERJİSA Dağıtım Şirketleri'den Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ, elektrik altyapı güvenliğinde Osmose Utilities Services Inc. ile yaptığı iş birliği kapsamında, Türkiye'de 'Temas Gerilimi Tespit Teknolojisi'ni (Stray Voltage Detection) saha uygulamasına aldığını aktardı. Şirket, Bu teknoloji sayesinde, şehir altyapısında görünmeyen ancak can güvenliğini tehdit eden elektrik kaçakları noktasal hassasiyetle tespit edilerek erken müdahale imkanı sunulacağını bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Başkent EDAŞ ve Ayedaş şebeke güvenliğini sağlamak ve altyapısını güçlendirmek için yenilikçi bir teknolojiyi Türkiye'ye kazandırdığını duyurdu.

Daha önce Hollanda'dan Türkiye'ye getirilerek sahada test çalışmaları yapılan yenilikçi teknolojiyi sektöre kazandırmak için Enerjisa Dağıtım Şirketleri ile Osmose firması arasında İstanbul'da imza töreni düzenlendi. Törene Enerjisa Enerji CFO'su Dr.Philipp Ulbrich, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci ile beraber Osmose'dan Yeraltı Sistemleri Başkan Yardımcısı Adi Srinivasan, Osmose BV Hollanda Genel Müdürü Remco Zinkweg ve Yeraltı Operasyonları Kıdemli Direktörü Mark Schoenberger katıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve Osmose firması arasında yapılan anlaşmaya göre mobil kaçak gerilim tespit teknolojisi 6 ay boyunca İstanbul Anadolu Yakası'nın enerji altyapısını daha güvenli hala getirmek için kullanılacak. Yeni teknoloji ile şebekede oluşabilecek kaçak gerilimler hassas bir şekilde tespit edilirken, olası tespitlere saha ekipleri tarafından hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilecek.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: ENERJİDE GÜVENLİK ARTACAK

Amerika merkezli Osmose tarafından geliştirilen bu yenilikçi sistem, pick-up tipi araçların arkasına monte edilen özel sensörler ve kamera sistemleriyle donatılmıştır. Araç hareket halindeyken, 1 voltun üzerindeki kaçak gerilimleri yaklaşık 40 km/saat hızla ve noktasal konum hassasiyetiyle tespit edebilmektedir. Tespit edilen veriler, araç içi tablet ekranına anlık olarak iletilmekte; hoparlörler sayesinde sürücü sesli uyarılarla bilgilendirilmektedir. Kişisel verilerin korunması amacıyla, araç durduğunda kamera kayıtları otomatik olarak silinmektedir.

SAHA DENEMELERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin şebekelerinde, Şubat–Mart 2025 döneminde Osmose uzmanlarının katılımıyla yapılan saha testlerinde; Başkent EDAŞ bölgesinde 230 km'lik tarama (günlük ortalama: 46 km) ve AYEDAŞ bölgesinde ise 128,5 km'lik tarama tamamlandı (günlük ortalama: 25,7 km).

Her gün kaçak gerilim tespitlerine ilişkin envanterler (gerilim değeri, CBS ID, adres, fotoğraf, 3. harmonik analizleri) ayrıntılı şekilde raporlandı. Bu veriler sayesinde potansiyel nötr-toprak ya da faz-toprak arızaları önceden ayrıştırıldı ve riskli bölgelerde hızlı müdahale sağlandı.

'GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Teknoloji ve insan odağında Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmek ve için durmaksızın çalıştıklarını belirten Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdür Oğuzhan Özsürekci, "Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak kesintisiz enerji için çalışırken 'güvenlik' her zaman ilk önceliğimizdir. Bu nedenle sorumluluk sahamızdaki 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verirken insan odaklı anlayışla hareket ediyor, elektrik dağıtım ağlarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Daha önce sahada kabiliyetlerini test ettiğimiz mobil kaçak gerilim tespit teknolojisi de ilk etapta Ayedaş ve Başkent EDAŞ sahasında ve daha sonra tüm sorumluluk bölgelerimizde tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesini hedefliyoruz. Daha güvenli hizmet sunarken, aynı zamanda 'daha iyi bir gelecek' hedefimiz doğrultusunda kesintisiz, kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir enerji için yeni teknolojilerimizi kullanarak çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Şebeke güvenliğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Enerjisa Enerji CFO'su Dr. Philipp Ulbrich ise: "Enerjisa Enerji olarak Osmose ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde dağıtım şebekelerimizin güvenliğini hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz için önemli ölçüde artırıyoruz. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde, şebekedeki küçük kaçaklar bile hızlı ve hassas şekilde tespit edilerek bakım ekiplerimiz tarafından kısa sürede müdahale edilebiliyor. Arıza nerede olursa olsun, çözüm saatler içinde mümkün hale geliyor. Güvenli ve kesintisiz enerji arzı bizim için en temel öncelik. Bu nedenle 2025 yılı itibarıyla bu yatırımı başlattık. Bu harcamaların, önümüzdeki yıldan itibaren düzenleyici çerçevede regüle işletme gideri (OPEX) tabanına dahil edilmesini ve böylece verimli, ölçeklenebilir çözümlerin teşvik edilmesini umut ediyoruz." dedi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri ile iş birliği içinde temas gerilimi tespit teknolojilerini devreye almanın, Türkiye'de yer altı elektrik altyapısının geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Osmose Yeraltı Sistemleri Başkan Yardımcısı Adi Srivinasan: "Bu iş birliği, daha güvenli ve daha dayanıklı bir elektrik altyapısına yönelik ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Enerjisa'nın yenilikçi çözümümüzü benimsemesi ve bu süreçteki liderliği, küresel ölçekte proaktif risk yönetimi ve daha akıllı şebeke yönetimine geçişin önemini de ortaya koyuyor" dedi.

OSMOSE TEKNOLOJİSİ NEDEN ÖNEMLİ

· Can güvenliği: Özellikle yoğun yaya trafiğinin olduğu bölgelerde görünmeyen elektriksel risklerin önceden tespiti sağlanacak.

· Verimlilik: Şebeke arızaları önceden öngörülerek bakım ve onarım kaynakları daha etkili kullanılabilecek.

· Sürdürülebilirlik: Proaktif bakım kültürünü güçlendirerek, altyapının uzun ömürlü ve güvenli çalışmasına katkı sağlayacak.