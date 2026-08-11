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Maden işçilerine yürüyüş izni yok: 5 saat sonra gözaltı

Maden işçilerine yürüyüş izni yok: 5 saat sonra gözaltı
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Elazığ Eti Gümüş Madeni'nde çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmedi. Yaklaşık 5 saat süren bekleyişin ardından işçiler gözaltına alındı.

(ANKARA) - Elazığ Eti Gümüş Madeni'nde çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmedi. Yaklaşık 5 saat süren bekleyişin ardından işçiler gözaltına alındı.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş'te çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerinin haklarını alma talebiyle başlattıkları eylem sürüyor.

Kendilerine verilen garantörlük sözünün yerine getirilmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madenciler, Milli Kütüphane Metro İstasyonu çıkışında polis tarafından durduruldu.

Bakanlığa yürümesine izin verilmeyen madenciler yaklaşık 5 saat süren polis ablukasının ardından gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
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