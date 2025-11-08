Haberler

Enerji Kimlik Belgesi Uygulaması: 1,4 Milyon Bina Sertifika Aldı

Güncelleme:
2011 yılından bu yana Türkiye'de binaların enerji tüketimini sınırlamak amacıyla 1 milyon 430 bin bina için Enerji Kimlik Belgesi düzenlendi. Bu belge, binaların enerji ihtiyacı, tüketim sınıflandırması ve yalıtım özellikleri hakkında bilgiler sunuyor.

Binalarda tüketilen enerji miktarını sınırlandırarak, kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının izlenebildiği Enerji Kimlik Belgesi, uygulamanın başladığı 2011'den bu yana 1 milyon 430 bin binaya düzenlendi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor.

Enerji Kimlik Belgesi ile binaların enerji tüketimleri ve sera gazı emisyonları A, B, C, D, E, F ve G olarak değişen referans ölçeğine göre sınıflandırılarak gösteriliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı ise en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Türkiye'de, 1 Ocak 2011'den sonra yapılan yeni binalar için Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması aşamasında, Enerji Kimlik Belgesi'nin ilgili idarelere sunulması, enerji performans ve sera gazı salınım sınıfının da en az C olması zorunluluğu getirildi.

Uygulamanın başladığı 2011'den itibaren 1 milyon 100 bin yeni, 330 bin mevcut bina için Enerji Kimlik Belgesi alındı.

En çok belge ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da oluşturuldu.

?Enerji Kimlik Belgesi

Yetkili uzmanlar tarafından hazırlanan Enerji Kimlik Belgesi, üç sayfadan oluşuyor.

Belgenin ilk sayfasında binanın adresi, modeli, enerji performans sınıfı, sera gazı emisyon sınıfı, ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin ayrı ayrı tüketim hesapları ve enerji performans sınıfları, binada kullanılan yenilenebilir enerji sistemlerinin enerji üretim değerleri ve oranları bulunuyor.

İkinci sayfada, bina kabuğunu oluşturan duvar, çatı, döşeme ve pencerelere ait bilgiler ile yalıtım durumu yer alıyor.

Üçüncü sayfa ise binada kullanılan mekanik sistemler ve bu sistemlere ait veriler ile aydınlatma ve kojenerasyon sistemlerine ilişkin verileri içeriyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
