Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2) - Haberler

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Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2)

2 YARALI DA HAYATINI KAYBETTİŞırnak'ın Uludere ilçesinde içinde enerji dağıtım şirketi çalışanlarının olduğu kamyonetin, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen, sürücü Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldız'ın (54) hayatını kaybettiği kazada,...

2 YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak'ın Uludere ilçesinde içinde enerji dağıtım şirketi çalışanlarının olduğu kamyonetin, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen, sürücü Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldız'ın (54) hayatını kaybettiği kazada, Uludere ile Şırnak Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın da (29) tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada araçta bulunan 5 kişi de yaşamını yitirdi.


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Nurettin Yıldız Uludere Şırnak Enerji Güncel Haberler

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