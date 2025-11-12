Enerji Bakanı Bayraktar Libya'da Görev Gücünü Ziyaret Etti

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Trablus'ta Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Bayraktar, bölgede yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içinde ve yurt dışında bayrağımızı onurla taşıyan, milletimizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm kahraman evlatlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar ayrıca, yaşanan uçak kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.