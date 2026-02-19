Haberler

Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'nda IEA Başkanı Fatih Birol ile enerji dönüşüm ve COP31 süreçleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'nda, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı marjında, IEA Başkanı Fatih Birol ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bayraktar paylaşımında, "Görüşmemizde ülkemizin enerji dönüşüm yol haritasını ve bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeleri detaylıca ele aldık. Özellikle ev sahipliğini üstleneceğimiz COP31 süreci boyunca, Ajans ile birlikte yürüteceğimiz ortak çalışmaların ve stratejik iş birliklerinin küresel iklim hedeflerine sağlayacağı katkıları değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

Eski dostuna veda etti
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

Eski dostuna veda etti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor

Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor