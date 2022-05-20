Endonezyalı din adamının Singapur'a alınmamasına tepki - Haberler

Endonezyalı din adamının Singapur'a alınmamasına tepki
AA - Firdaus Wajidi - Güncel
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Singapur Büyükelçiliğinin önünde toplanan göstericiler, Endonezya'nın önde gelen din alimlerinden Abdul Somad Batubara'nın 16 Mayıs'ta Singapur'a alınmamasını protesto etti.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Singapur Büyükelçiliğinin önünde toplanan göstericiler, Endonezya'nın önde gelen din alimlerinden Abdul Somad Batubara'nın 16 Mayıs'ta Singapur'a alınmamasını protesto etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı büyükelçilik binasının önüne kadar gelen göstericiler sloganlar attı, grup adına konuşmalar yapıldı.
AA / Firdaus Wajidi - Güncel