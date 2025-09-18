Haberler

Endonezya'nın Papua Eyaletinde 6,1 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Nabire bölgesinin 28 kilometre güneyi. Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Nabire bölgesinin 28 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 6,6 olarak duyurdu.

Toplam 130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme

Yunus'tan Kerem'e olay gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.