Endonezya'nın Batik Kumaşı, UNESCO'nun Kültürel Mirası Listesinde

Endonezya'nın Batik Kumaşı, UNESCO'nun Kültürel Mirası Listesinde
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Endonezya'nın geleneksel kumaş tekniği batik, ülkenin ulusal simgelerinden biri olarak kabul edilmekte ve 2009 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilmiştir.

CAKARTA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın geleneksel kumaş tekniği olan batik, ülkenin ulusal simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Batik, 2 Ekim 2009'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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