Endonezya'nın Batik Kumaşı, UNESCO'nun Kültürel Mirası Listesinde
Endonezya'nın geleneksel kumaş tekniği batik, ülkenin ulusal simgelerinden biri olarak kabul edilmekte ve 2009 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilmiştir.
CAKARTA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın geleneksel kumaş tekniği olan batik, ülkenin ulusal simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Batik, 2 Ekim 2009'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel