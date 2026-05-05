Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Güncelleme:
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 115 mahalle sular altında kaldı.

Antara News'un Endonezya Ulusal Afet Merkezinden (BPBD) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, şiddetli yağışlar Cakarta'da çok sayıda nehrin taşmasına yol açtı.

Sel nedeniyle Cakarta'nın batı, doğu ve güney kesimlerinde 115 mahalle sular altında kalırken, bölgede su seviyesi yer yer 2,5 metreye kadar yükseldi.

Yetkililer sel bölgesindeki suyun tahliyesi için harekete geçti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
