Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Petrol Sızıntısı - Haberler

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Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Petrol Sızıntısı

Xinhua - Güncel
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Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Petrol Sızıntısı

ACEH, 25 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Lhokseumawe kenti limanına yanaşan bir petrol nakliye gemisinin boru valfinden petrol sızıntısı meydana geldi.

ACEH, 25 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Lhokseumawe kenti limanına yanaşan bir petrol nakliye gemisinin boru valfinden petrol sızıntısı meydana geldi.

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhokseumawe kentine bağlı Hagu Selatan köyündeki kıyı bölgesinde meydana gelen biyodizel petrol sızıntısının yayılmasını önlemeye çalışan işçiler, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhokseumawe kentine bağlı Hagu Selatan köyündeki kıyı bölgesinde meydana gelen biyodizel petrol sızıntısının yayılmasını önlemeye çalışan işçiler, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Endonezya, Petrol, Nisan, Aceh, Güncel, Haberler

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