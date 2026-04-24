Endonezya, Malakka Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasına ilişkin konuda geri adım attı

Endonezya Maliye Bakanı Purbaya Yudhi Sadewa, Malakka Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret almayı değerlendirdiklerine yönelik açıklamasının "ciddi olmadığını" ve hükümetin "hiçbir zaman böyle planları bulunmadığını" belirtti.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Sadewa, başkent Cakarta'da konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Malakka Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret almayı planladıklarına ilişkin açıklamasında "ciddi olmadığını" belirten Sadewa, "Hükümetin hiçbir zaman böyle planları olmadı." dedi.

Bakan Sadewa, "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) taraf bir ülke olarak transit gemilere vergi uygulayamayız." ifadesini kullandı.

Sadewa, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Küresel ticaret ve enerjinin kilit bir güzergahı üzerindeyiz fakat Malakka Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmıyor." diyerek, Boğaz'dan geçen gemilere komşu ülkelerle koordinasyon içinde ücret sistemi getirmeyi değerlendirdiklerini belirtmişti.