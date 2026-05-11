Endonezya, UNIFIL için Lübnan'a 742 silahlı kuvvetler personeli gönderecek

Endonezya, UNIFIL'e 742 TNI personeli göndereceğini açıkladı. Askerlerin güvenliği ön planda tutulurken, Lübnan'da meydana gelen saldırılarda 6 barış gücü askerinin hayatını kaybetmesi durumu ciddiyetle ele alınıyor.

Endonezya'nın, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (TNI) 742 personel göndereceği bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Dudung Abdurrachman, Batı Java eyaletindeki TNI Barış Gücü Misyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Dudung, Lübnan'da görev yapan Endonezyalı barış gücü askerlerinin rotasyonunu sağlamak amacıyla UNIFIL'e 742 TNI personelinin gönderileceğini belirtti.

Birliklerin hazır olduğunu belirten Dudung, askerlerin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono da burada yaptığı konuşmada Lübnan'da durumun ciddiyetini vurgulayarak güvenliğin öncelikli olduğunu ifade etti.

UNIFIL'e yönelik saldırılarda 6 asker ölmüştü

Lübnan'ın güneyinde 29 ve 30 Mart'ta yapılan iki ayrı saldırıda UNIFIL mensubu 4 Endonezyalı asker ölmüştü.

UNIFIL, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği değerlendirilen bir saldırıda ise 2 Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Böylece Lübnan'da UNIFIL'e yönelik saldırılarda hayatını kaybeden UNIFIL askerlerinin sayısı 6'ya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
