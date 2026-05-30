Endonezya Kızılhaçı: İran'a Acil Tıbbi Yardım Malzemeleri Göndereceğiz

CAKARTA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Kızılhaçı, İran'daki sağlık sektörünün Ortadoğu'da devam eden çatışmalardan ciddi şekilde etkilenmesi nedeniyle ülkeye acil tıbbi yardım malzemeleri göndereceğini duyurdu.

Endonezya Kızılhaçı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, 2 milyar Endonezya rupisi (yaklaşık 112.000 ABD doları) değerindeki yardım paketinde ilaçlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, ilk yardım setleri ve küçük cerrahi aletlerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada tedarik sürecinin tamamlandığı ve yardımın önümüzdeki hafta Pakistan-İran sınırındaki Taftan kentine gönderileceği kaydedildi.

İran Sağlık Bakanlığı'nın verilerini aktaran Endonezya Kızılhaçı Genel Sekreteri A.M. Fachir, en az 50 hastane ve yüzlerce diğer sağlık tesisinin doğrudan saldırılar ve yakınlardaki patlamalar nedeniyle ciddi şekilde hasar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua