Endonezya, İtalya'dan aldığı ilk uçak gemisi KRI Sriwijaya-100'ü hizmete aldı

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??????? Endonezya, İtalya'dan aldığı ilk uçak gemisi KRI Sriwijaya-100 resmen hizmete girdi.

Jakarta Globe'un haberine göre, daha önce İtalyan Donanmasına ait olan gemi, Endonezya tarafından satın alınmasının ardından Kuzey Jakarta'daki Tanjung Priok Limanı'nda dün düzenlenen törenle hizmete alındı.

KRI Sriwijaya-100 uçak gemisi yaklaşık 180 metre uzunluğuyla, helikopterler ile kısa mesafeden kalkış ve dikey iniş yapabilen uçakları taşıyabilecek uçuş güvertesine sahip.

Aynı zamanda deniz komuta platformu olarak görev yapacak gemi, afet müdahalesi, insani yardım ile orman ve arazi yangınlarıyla mücadele çalışmalarını da destekleyecek.

İtalya'nın 40 yılı aşkın hizmetin ardından 2024'te emekliye ayırdığı gemi, İtalyan Donanması'nda daha önce AV-8B Harrier II uçaklarını taşıyordu.

Kaynak: AA