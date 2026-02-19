Haberler

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: "Filistin'de barış hayalimize ulaşacağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ABD'nin Gazze planı çerçevesinde Uluslararası İstikrar Gücü'ne 8 bin asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı ve Filistin'de barış umudunu vurguladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) 8 bin veya daha fazla asker göndermeye hazır olduklarını belirterek, " Filistin'de barış hayalimizi ulaşacağız." dedi.

Trump'ın başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı.

Subianto, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin, Trump'ın 20 maddelik Gazze planına tam olarak bağlı olduğunu ve bu nedenle Barış Kuruluna katıldıklarını söyledi.

Barış Kurulunun başarısına da bağlı olduklarını vurgulayan Subianto, "Birçok engelin ve zorluğun olacağını biliyoruz ancak Başkan Trump'ın liderliğinde gerçek barış vizyonunun gerçekleşeceğine dair çok iyimseriz." ifadesini kullandı.

Subianto, Gazze'de ateşkesin kazanımlarının gerçek olduğu yorumunda bulunarak "Filistin'de barış hayalimize ulaşacağız." dedi.

Ülkesinin 8 bin veya daha fazla asker gönderme taahhüdünü bir kez daha dile getiren Subianto, Uluslararası İstikrar Gücü'ne aktif olarak katılmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA " / " + Bekir Aydoğan -
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor