Endonezya, "Barış Kurulu" Girişimine Katılımını Askıya Aldı

Güncelleme:
Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı Gazze Barış Kurulu girişimine olan destekleri, Orta Doğu'daki askeri gerilim nedeniyle askıya aldı. Dışişleri Bakanı Sugiono, gelişmelerin dış politika önceliklerini etkilediğini belirtti.

(ANKARA) - Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan "Gazze Barış Kurulu" girişimine ilişkin tüm görüşmeleri, Orta Doğu'daki askeri gerilim nedeniyle askıya aldı.

Bölge medyasında yer alan haberlere göre, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, kararın son gelişmeler nedeniyle alındığını söyledi. Sugiono, Orta Doğu'daki askeri gerilimin "Gazze Barış Kurulu" girişimine dahil olan ülkelerin dış politika önceliklerini doğrudan etkilediğini belirtti.

Sugiono ayrıca uluslararası gündemin giderek İran'ı da içeren çatışmanın sonuçlarına odaklandığını ifade etti ve Endonezya'nın, devam eden saldırılar ve yükselen gerilimden doğrudan etkilenen Körfez bölgesindeki ortaklarıyla yoğun istişareler yürüteceğini söyledi.

Öte yandan, Endonezya'nın Trump yönetiminin öncülük ettiği bir konseye katılmanın davasına verilen desteği zayıflatabileceği gerekçesiyle ülkede bazı siyasi ve dini gruplar tarafından eleştiriliyordu. Endonezya Ulema Konseyi de hükümete girişimden derhal çekilme çağrısı yaptı ve bölgede askeri operasyonlar devam ederken söz konusu yapının etkili olamayacağını belirtti.

Kaynak: ANKA
