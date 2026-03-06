Endonezya, Filistin'in bağımsızlığı desteklenmezse ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekilebilir

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Filistin'in bağımsızlığının desteklenmemesi halinde Gazze için oluşturulan ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekileceğini bildirdi.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulema Konseyi (MUI) Başkan Yardımcısı Cholil Nafis, başkent Cakarta'da Subianto'nun, İslam alimleriyle görüşme yaptığını açıkladı.

Görüşmeye 160 alimin katıldığını aktaran Nafis, Subianto'nun İslam alimlerine, ABD'nin başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nda Endonezya'nın pozisyonunu anlattığını bildirdi.

Nafis, Endonezya'nın Kurul'da, Filistin çıkarlarını savunacağını belirterek "Cumhurbaşkanı (Subianto) Kurul'u, Filistin'in bağımsızlığına yönlendirmeye kararlı. Kurul, bu davayı savunmakta başarısız olursa (Subianto) çekilmeye hazır." dedi.

Endonezya, Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde Gazze'ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askerin haziranın sonuna kadar hazır olacağını açıklamıştı.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump tarafından Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

Trump'ın başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, 19 Şubat'ta Washington'daki Barış Enstitüsünde yapılmıştı.